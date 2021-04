FOTOD | Novira rajab Riia kesklinna 55 miljoniga ärikeskuse

Ärikeskuse arendaja on Novira Capital, mis omab kogu projektist 35 protsenti. 65 protsenti kuulub finantsinvestorina kaasatud Leedu päritolu Evernord Real Estate Fund 3 investeerimisfondile. Novira Capitali juhtivpartneri Arle Mölder sõnul on tegemist väga suure potentsiaaliga kinnisvaraarendusega kesklinna südames, mille olulisust suurendab 450 miljoni euro eest lähikonda ehitatav uus Riia raudteejaam.

"Riia kesklinnas on kaasaegseid büroohooneid väga vähe. Pea kõik kontorimajad on vanadest korterelamutest ümber ehitatud ning päris uued bürood jäävad kesklinnast väljapoole. Projekt on ainulaadne nii sisult kui vormilt ning tõeliselt heas asukohas - raudteejaama, ühistranspordisõlmede, hotellide ja restoranide kõrval ning vanalinnast ainult lühikese jalutuskäigu kaugusel," ütles Mölder.

Riia Novira Plaza vastab rahvusvahelisele LEED jätkusuutliku projekteerimis- ja ehitusstandardi kuldtasemele. Ärikeskuse esimesel, tänavatasapinna korrusel on poed ja restoranid. Maa-aluses parklas on 200le autole parkimiskohad, mis on kesklinnas oluline eelis. Kokku on hoones seitse maapealset korrust ning 30 000 ruutmeetrit pinda.