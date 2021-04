BaltCap kaasas raha rekordsuurusega väljaostufondi

BPEF III panustab äritegevuse edasisele integratsioonile Uues Põhjalas, omades mandaati investeerida nii Balti kui Põhjala ettevõtetesse.

BaltCap Private Equity Fund III eesmärk on teha kuni 10 platvormi-investeeringut Baltikumi ja Põhjamaade ettevõtetesse. Uus fond jätkab oma eelkäijate, BPEF I ja BPEF II edukat osta ja arenda tüüpi strateegiat: fond teeb omakapitali investeeringuid küpsetesse innovaatilistesse ettevõtetesse, et suunata neid kiirele kasvule. Ühe investeeringu koguväärtus on planeeritud vahemikku 10-100 miljonit eurot. Fond asutati 2019. aasta septembris.

Lisaks BaltCapi pikaaegsetele investoritele investeeris uude fondi ka arvukalt uusi investoreid, sealhulgas kõrgelthinnatud institutsionaalsed investorid, fondifondid ning perefondid. Esimest korda BaltCapi ajaloos on investoritena kaasatud ka eraisikud läbi selleks loodud kogujafondi (feeder fund).

„Oleme rahul oma eelmise väljaostufondi (BPEF II) tulemustega ning usume, et Uus Põhjala pakub meile jätkuvalt suurepäraseid investeerimisvõimalusi," ütles BaltCapi juhtivpartner Martin Kõdar. "Hindame kõrgelt pikaajaliste tuumikinvestorite usaldust meie meeskonna ja strateegia suhtes. Hea meel on tõdeda, et BaltCapi uue väljaostufondiga liitus ka mitmeid uusi investoreid."

BaltCapi eesmärk on koostöös ettevõtete juhtkondadega kasvatada kohalikest ettevõtetest rahvusvahelised äritšempionid.

„BPEF III annab meile värske mandaadi viia Uue Põhjala ettevõtted globaalsetele turgudele. Uue fondi edukas kapitalikaasamine on oluline verstapost BaltCapi kasvuloos - see kinnitab meie positsiooni Baltikumi suurima erakapitali ettevõttena," kommenteeris Kristjan Kalda, BaltCapi partner.