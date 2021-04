Eesti iluäri õitseb. Kui varem jäid vigade korrigeerimised aja või raha taha, siis praegu leidub mõlemat

Christinas Clicic turundspetsialisti Rosete Köhleri märgib, et ilukirurgia populaarsus on kasvanud viimastel aastatel pidevalt. "Võrreldes varasemate konservatiivselt kasvanud põlvkondadega ei ole pealetulevate põlvkondade jaoks teema enam tabu, vaid normaalsus nagu iga teine tervishoiuteenus." Hetkel on populaarsust kasvatanud kodukontoris taastumise võimalus ja maski kandmine, millega on nägu võimalik varjata, selgitab Köhler.

Ka Marget Haug nõustub, et kuna praegusel ajal ei ole vajadust võtta haiguslehte operatsioonist taastumiseks, on korrigeerimised populaarsemaks muutunud. Kui tavaliselt jäävad ilulõikused aja ja raha taha, siis karantiini ajal peaks justkui mõlemat olema, möönab Haug.

Christinas Clinicu turundusspetsialst Rosete Köhleri märgib, et näopiirkonna operatsioonide hulk on kasvanud lausa 30%. Näopiirkonna operatsioonide ja ka protseduuride populaarsuse kasvu üheks põhjuseks peetakse tõepoolest videokõnesid, kuna inimesed näevad oluliselt rohkem oma näo peegelpilti, räägib Köhler. "Palju on selliseid patsiente, kes on ammu mõelnud millegi peale ja nüüd võtnud ette, et lõpuks ära teha," kinnitab naine.