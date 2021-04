LHV klientide huvi Coinbase IPO vastu oli erakordselt suur

Kuna Coinbase tuli turule otsenoteerimise läbi ja nad uut raha ei kaasanud, siis ei saanud ükski investor ka IPO-s osaleda, ning kõik uued investorid olid võrdsel stardipositsioonil, et kauplemise alguses aktsiaid börsilt soetada. See on ka ilmselt põhjus miks aktsia hind esimese kauplemispäeva kokkuvõttes avanemishinnast langes, sest müüa said ainult varasemad investorid, kelle jaoks oli tegemist hea võimalusega oma kogunenud kasum realiseerida.