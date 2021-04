Kaheksa huvitavat võimalust soojusenergia tootmiseks

Meremuuseumi Lennusadama hoonet köetakse ja jahutatakse merevee abil. Foto: MXM Aerofoto / aerofoto.mxm.ee

Tänu soodsale hinnale on fossiilkütused maailmas jätkuvalt energeetikasektoris peamiseks energiaallikaks. Samas on neist tulenevad negatiivsed keskkonnamõjud kõigile teada. Kuna energiavajadus tulevikus järjest kasvab, siis on keeruline vanaviisi jätkata. Toome sinuni mõned hämmastavad, kuid täiesti toimivad võimalused energia tootmiseks.