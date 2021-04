Uskuge või mitte – tõhus kaugküte

Peale energiasäästliku käitumise on aga oluline ka see, et hoone tarbiks soojust, mis on toodetud taastuvatest energiaallikatest, et soojus oleks toodetud jätkusuutlikult ja viisil, mis vähendab CO 2 heitmete paiskumist atmosfääri. Siinkohal on just tõhusal kaugküttel täita märkimisväärne roll energiakasutuse CO 2 jalajälje piiramisel. „Tõhusa kaugkütte“ märgis on tarbija jaoks kvaliteedigarantii.