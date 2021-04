Ootamatu rahapaigutus. Tuntud investor pani raha Eesti putukaärisse

BugBoxi strateegiliseks investoriks sai Priit Piilmann , kelle sõnul on ta Eesti iduettevõtete käekäiku pikalt jälginud ja nendesse investeerimist kaalunud. Tema kutsumus on tööstuslik innovatsioon ja ta näeb BugBoxi arendatavas tehnoloogias läbimurdvat innovatsiooni, mis lahendab maailmas üha kriitilisemaks muutuvat väljakutset - kasvava inimkonna toitmine.

Priit Piilmanni sõnul on valdkond, mis tegeleb toidu tänasest energia- ja keskkonnasäästlikumalt tootmisega, õige. Maailma rahvastik kasvab ja on väga tõenäoline, et traditsiooniline põllumajandus ei suuda enam tagada kõigile taskukohase hinnaga toitaineid. Putukatest proteiini ja toitainete tootmine on üks võimalus selle väljakutsega tegelemiseks. "Usun, et minu kogemus suurtööstuse ehitamisel on väärtuslik ka putukatööstuse arendamisel ja seetõttu otsustasin BugBoxi investeerida," põhjendas Piilmann oma otsust.