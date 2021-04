Revolutsioon teha lubava Eesti tehnoloogiaettevõtte käive kasvab uskumatu kiirusega

Ettevõtte juht Kristjan Kangro rääkis jaanuaris Ärilehele antud intervjuus: „Meie visioon on luua varade internet. Me soovime, et inimestel oleks võimalus kõiki varasid teisteks varadeks konverteerida. Müüd bitcoin'i, ostad Teslat jne. Meil on ka deebetkaart."