Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus Foto: Rauno Volmar

Kohtutäitur Martin Krupp on juba enam kui aasta aega püüdnud maha müüa Rakveres asuvat hoonestusõigusega ärimaad. Asja teeb huvitavaks see, et tegu on Targa Majaga, milles asub ka Rakvere linnavalitsuse pinnad. Samal ajal käib kohtus vaidlus.