Kasutaja veedetud aeg näitab veebitoote tugevust

Kas lehevaatamiste arv korreleerub aga tegelikult veebilehe populaarsusega ja reklaamkliendi vaatevinklist reklaamkanali tõhususega, on omaette küsimus. Kindlasti näitab see auditooriumi ulatust, suurust ja lehe populaarsust, kuid ei näita tegelikku kasutajate arvu ehk inimeste hulka, kes e-poes ostlevad või uudisteportaalis sisu loevad. Lehevaatamiste arv on brauseri mõõdik ega peegelda lõppkasutaja interaktiivsust veebitootega.

Kasutajakeskse vaate olulisus

Meediamajad üle maailma on olnud oma veebikeskkondade analüüsimise täpsuses olulised suunanäitajad. Viimastel aastatel on paljud kirjastajad hakanud üha rohkem keskenduma üldise liikluse mõõtmise kõrval ka auditooriumi ja lugeja tundmisele. On tehtud suuri investeeringuid selgete lugejasegmentide profileerimiseks ja detailsema kasutajakeskse vaate saamiseks, et ühelt poolt luua tugevamat ja kaasahaaravamat sisu, kuid teisalt pakkuda reklaamklientidele tõhusamat reklaamkanalit.

Andmeanalüüsi muudatuste ja mõõdikute seadistamise aluseid on mõjutanud mitmed trendid. Esiteks on muutumas kogu küpsiste ja kolmandate osapoolte andmete kasutamise loogika, mis annab tugeva eelise neile, kel on oma klientide/lugejate kohta endal detailne andmestik.

Teiseks on sotsiaalmeedia ja programmaatilise reklaami kasvuga tõusnud märkimisväärselt nn tühjade reklaamkontaktide osakaal ja suurenenud robotite poolt produtseeritud veebilehtede hulk, mis raportitest näitavad küll suuri lehevaatamiste arve, kuid selle taga puuduvad reaalsed silmapaarid ja kasutajad.

Kolmandaks on meediamajades viimase paari aasta jooksul toimunud oluline ärimudeli muutus digitellijate ja meedia kui teenuspõhise toote arendamise suunal, mistõttu on muutunud ka väga olulisel määral mõõdikud oma keskkonnas toimuva analüüsimiseks.