Jeff Bezos taandub Amazoni tegevjuhi kohalt. Mida kirjutas ta oma viimases kirjas aktsionäridele?

23 aastat tagasi, kui Amazon oli veel väike start-up, saatis tegevjuht Jeff Bezos firma aktsionäridele julge kirja. Ta rääkis seal oma visioonist, kuidas klient tuleb seada absoluutselt esikohale ning kuidas reinvesteerimine on olulisem kui lühiajalised tagasimaksed osanikele.

Sellega pani Bezos aluse traditsioonile, mis lõppeb paraku tänavu, kuna mees taandub Amazoni tegevjuhi kohalt. Jeff Bezose iga-aastased kirjad aktsionäridele on saanud omaette fenomeniks ning neil on tekkinud tunduvalt laiem lugejaskond, kui seda on Amazoni osanikud.