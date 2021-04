260 000-eurose alghinnaga on oksjonile pandud 120,5-ruutmeetrine korter, mis läbib kaht korrust. Teisel korrusel on 63,2 ruutmeetrit pinda, mille seas on trepikoda, esik, köök, vannituba ning kaks tuba. Pööningukorrusel on kokku 57,3 ruutmeetrit pinda, kus asuvad vaheruum ja neli panipaika, millest suurim on 22,7 ruutmeetrit.