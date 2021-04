Kuldmuna disainižürii juht Kärt Villmann: otsime uudseid vaatenurki, elegantseid ja asjakohaseid lahendusi

Laurence Duchemin õppis graafilist disaini Pariisis. Peale ülikooli lõpetamist aastal 2004 asus ta brändinguprojektides tööle vabakutselisena ja arendas oma oskusi erinevates Pariisi agentuurides kunstilise juhina. Ta on tööalaselt tegelenud peamiselt brändinguga ning ajakirjade, ajalehtede, raamatute ja näituste kujundamisega. Ta asus Eestisse elama 2016. aastal ja töötab praegu agentuuris Velvet disainijuhina, kus tal on olnud rõõm rebrändida näiteks sellist organisatsiooni nagu Eesti Statistika.

Tahaks näha midagi uut ja üllatavat. Mind huvitavad kõik disaini alamkategooriad, see on mu eriala. Ja kuigi ma ei pea ühtegi teistest tähtsamaks, on mulle alati meeldinud ruum ja võib-olla vaatan esimesena keskkonnadisaini kategooriat. Selle tase on viimastel aastatel ka väga kõva olnud.

Mulle tundub, et seekord võib oodata veidi teistmoodi töid ja lähenemisi, sest aasta on olnud kõigist eelnevatest erinev ja pannud meid mugavustsoonist välja tulema. Vähemalt ma väga loodan, et kogu see viimane aasta on toonud uutmoodi mõtlemist ja tulemuseks on midagi huvitavat

Kärt on olnud varasemalt ADC (Art Directors Club) Estonia, ADC Europe’i ja ADC Philadelphia kohtunik ning ka loovusfestivali Kuldmuna žürii esimees. Ka teda ennast on tänaseks kuhajaga auhinnatud nii Kuldse Naela kui ka Kuldmuna konkurssidel.

Pärast mitmetes väikestes disainibüroodes töötamist liitus ta AD-na Ideaga, kus kohtus oma praeguse äripartneri Annika Aviksoniga. Kärt oli reklaamibüroo Idea esimene AD. Kunagi hiljem sai Ideast Euro RSCG Idea ja nüüd on nad hoopis Havas. 2004. aastal avasid Kärt ja Annika koos loovagentuuri AD Angels. Sellest ajast alates on nad töötanud koos paljude eri klientidega – kohvikutest, pankadest, hotellidest, telekanalitest ja kaubanduskeskustest kuni Eesti presidendini.

Kärt pärineb kunstnike perekonnast, nii et loovus on tal veres. Tema õde on tuntud moekunstnik Reet Aus ja vend produktsioonifirma Kuukulgur Film juht Priit Aus. Ta on lõpetanud 1995. aastal Eesti Kunstiakadeemia graafilise disainerina. Muuseas, tegemist oli EKA esimese graafilise disaini lennuga ja Kärdi nimi oli lõpetajate nimekirjas esimene.

Risto Kalmre on lõpetanud esimese eestlasena graafilise disaini eriala kuulsas Gerrit Rietveldi Akadeemias 2006. aastal. Disaini, art directioni, publitseerimise ja brändingu vallas tegutseb Risto juba 2000. aastast saadik, seega on tal üle 20 aastat kogemust. Risto on ka ettevõtja ning jalgrattaentusiast. Tema initsiatiivil on sündinud sellised tuntud ettevõtmised nagu Simple Session, Tallinn Bicycle Week ja Tour d’ÖÖ ning JOOKS Rattastuudio.

Kärt Maran on olnud näituseloomes tegev ligi kakskümmend aastat. Ta on töötanud näitusedisaineri, -projektijuhi, -kuraatori, -ekspositsiooni strateegilise konsultandi ning -autorina. Lisaks näitustele on Kärt kujundanud väliekspositsioone, kohaspetsiifilisi eriobjekte avalikus- ja linnaruumis ning viidastikke. Kärdil on kaks eriala – paralleelselt keskkonna- ja näitusedisainiga tegeleb ta ehete kujundamise ja tootmisega. Oma ehtealase tegevuse on ta koondanud kaubamärgi Tohuto alla.

Maria Muuk on vabakutseline graafiline disainer, uurija-kirjutaja ning õppejõud. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakonna (2013–2016) ning Sandbergi Instituudi teooriakallakuga magistriosakonna Critical Studies Amsterdamis (2017–2019). Viimase poolteise aasta jooksul on Maria arendanud Tallinnas mitmekülgset disainipraktikat, tegeledes disainiprojektide ning -õpetamise kõrvalt muuhulgas ka nõukogude Eesti trükiajaloo uurimise ning kultuuri, kolonialismi ja kohanemise mõtestamisega toidu kaudu.

Kaia Rähn on lõpetanud mitu korda nime vahetanud kooli, mis hetkel tuntud Eesti Kunstiakadeemiana. Juhuse tahtel sattus tegelema graafilise disainiga ning seetõttu reklaamiagentuuri. On töötanud art directorina kolmes agentuuris, viimased 14 aastat Kontuur Leo Burnettis. Arvutitööst vabadel hetkedel valib pliiatsi, paberi, käärid ja liimi.