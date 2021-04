RecruitLab sai Pipedrive asutajatelt ja investeerimisfondilt Superangel investeeringu

Rahastamisringis osalesid Pipedrive asutajad Urmas Purde ja Timo Rein, Pipedrive esimene investor Peep Vain ning investeerimisfond Superangel. RecruitLabi asutajateks on Paavo Heil, Karl-Sander Erss ja Marie Evart.

"Värbamine on viimaste aastatega kardinaalselt muutunud. Ilma tehnoloogia abita värbamine on praegusel ajal üsna keeruline, ajamahukas ja sageli ka päris võimatu. Hinnanguliselt üle poole maailma värbajatest kasutab aga endiselt värbamiseks Excelit, Outlooki, Skype-i jt rakendusi, mis ei ole selle jaoks mõeldud. Samuti ei ole paljud vanad kandidaatide haldamise platvormid suutnud kiirete muutustega kaasas käia. See kõik suurendab värbajate töömahtu ja stressi", ütles RecruitLabi asutaja ja tegevjuht Paavo Heil.

Pipedrive asutaja Urmas Purde sõnul otsustas ta RecruitLabi investeerida, sest usub meeskonda ja ideesse: "Värbamine saab olla lihtsam ja parem ning ma usun, et RecruitLabi meeskonnal on võimekus värbamisprotsessi väga paljude jaoks efektiivsemaks muuta." Investeerimisfondi Superangel juhtivpartner Marek Kiisa lisas: "Superangeli investeering RecruitLabi, meie portfelli esimesse personalivaldkonna startupi, tuleneb meie veendumusest, et järgmise kümnendi jooksul mängivad tehnoloogia ja AI praktiliselt kõikides sektorites olulist rolli. Asutajate tugev valdkonna kogemus, julge visioon koos praeguse olukorraga värbamisturul loob RecruitLabile võimaluse seada kogu valdkonna jaoks uus standard."

RecruitLab on 2020. aastal loodud kandidaatide haldamise ja värbamisturunduse tööriistade platvorm, mis automatiseerib värbamises kõike, mida automatiseerida on võimalik. RecruitLab hoiab kokku keskmiselt 50% kogu värbamisele kuluvast ajast ja võimaldab värbajatel efektiivsemalt pakkuda parimat kandidaadikogemust.

Täiendavat investeeringut plaanitakse kasutada välisturgudele laienemiseks ja uute töötajate värbamiseks. Hetkel otsitakse Customer Success Manager'i, copywriterit, müügiinimesi ning UX-disainerit ja front-end arendajaid. "Oleme muutmas seda, kuidas käib tänapäeval värbamine ja me kasvame kiiresti - viimase 6 kuu jooksul iga kuu võrreldes eelmise kuuga keskmiselt 25%. Klientideks on DPD, Thermory, Tallink, KPMG, Rademar, Relancer, Srini, Brandem, Ariko Reserv, Hansabuss, Eesti Töötukassa, Riigikantselei jt. Huvi värbamise automatiseerimise vastu suureneb nii Eestis kui mujal. Praegu on põnev aeg meie tiimiga liituda", lisas Heil.