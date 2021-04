Baltika vähendas järsult kahjumit. Käive kukkus oluliselt

Baltika Grupi juhatuse esimehe Flavio Perini sõnul oli ettevõtte eelmise aasta lõpuks saavutatud tugev finantspositsioon väga oluliseks teguriks, et karmistunud piirangute periood üle elada ning olla heas seisus poodide taasavamisel. „Minu juhtimisealane DNA ja põhimõtted ei luba olla rahul esimese kvartali miinusmärgiga tulemusega. Püüdes aga olla pragmaatiline ja vaadates meie müügivõimalusi Balti riikides kõikide piirangute tingimustes, siis on meie tulemused võrreldes eelmise aasta sama ajaga oluliselt paremad. Eelmise aasta esimeses kvartalis olid meie poed suletud vaid mõne nädala, kuid tänavu mõjutas poodide sulgemine meid märksa pikemat aega. Ma ei otsi sellest asjaolust õigustust, kuid see on reaalsus, mis nii meie kui ka kogu rõivakaubandusega toimunud on," kirjeldas Perini.