Kevadine kapipuhastus on hoos! Just neid brände hinnatakse taaskasutuses enim

Sama trendi nähti ka eelmisel kevadel ning tõenäoliselt on selle taga kevadine suurpuhastuse aeg ja suletud kaubandus, mis on kõik shopingu vajadused veebi kolinud ja andnud inimestele aega kappides tuulata.



Lisaks tõi Apri välja, et kaugele maha ei jäänud ka näiteks Calvin Klein, Vans, Tommy Hilfiger ja teised. “Üleüldiselt on brändikaup Yagas väga populaarne ja on näha, et otsitakse suuremate brändide häid diile,” lisas Apri. Tema sõnul lähevad vähem kaubaks soodsamad kiirmoebrändid, mis juba otse jaemüüjalt ostes on ülimadalate hindadega.