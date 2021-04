IKEA värbab töötajaid Tallinna kauplusesse. Tulevikus töötab Eesti IKEAs üle 300 inimese

„Alustame IKEA Tallinna kaupluse värbamisprotsessiga ning esimene samm on moodustada hästi toimiv tiim juhtidest, kes panevad hiljem kokku oma spetsialistide ja kaastöötajate meeskonnad. Hetkel otsime professionaale turunduse, müügi, personalitöö, klienditoe, IKEA toiduosakonna, IT, väljapanekute ja kommunikatsiooni jm valdkondades," ütles IKEA Baltikumi inimeste ja organisatsioonikultuuri juht Laura Lustika. IKEA teeb ülejäänud vakantsed ametikohad teatavaks järgmise 12–16 kuu jooksul.

„IKEA on ainulaadne oma kultuuri ja väärtuste poolest, milleks on näiteks lihtsus, ühtehoidmine ning inimestest ja planeedist hoolimine ja millest lähtume oma töös iga päev. Argipäevastes toimetustes tähendab see seda, et meil puudub tüüpiline hierarhiline struktuur – iga kaastöötaja on juht, oma valdkonna spetsialist ning oma tegude eest vastutav. Juht on eelkõige osa meeskonnast, kes teeb koostööd, aitab saavutada eesmärke ja viibib otse töösagina keskel nii palju kui vajalik," kirjeldas Lustika.