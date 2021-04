Läti Delfi selgitab, mis paneb odavkette Läti ja ülejäänud Balti riikidesse vaatama. On see inimeste soov osta odavaid kaupu või pandeemia mõju? Milline on olemasolevate kauplusekettide strateegia, mis konkurente ootab?

"Igasugune konkurents on tervislik, sest võitja on klient." ütleb Maxima Läti kommunikatsioonijuht Liene Dupate-Ugule, kes toob välja, et pandeemia edasine käik ja piirangud tekitavad inimeste ja turuosaliste jaoks palju rohkem ebakindlust kui uute konkurentide sisenemine Venemaalt või Euroopa Liidust.