Terane reaktsioon: reklaam tuletab Tarmo Kruusimäele meelde, kuidas kaamera kinni panna

Reklaami autoriks on Tobasco Rock'n'roll reklaamiagentuur. Agentuuri tegevdirektori Oliver Lombi sõnul tuleb enda kliente lihtsalt pidevalt meeles pidada ning kui potentsiaalne seos tekib, tuleb paralleelselt suhelda nii disaineri kui ka kliendiga, et asi võimalikult ruttu üles saada. "Selle konkreetse lahendusega olime nii enesekindlad, et kinnitasime kliendile, et see on 100% viral. Nii ka läks." Kuna poliitikute sõbralik tögamine on kogu maailmas populaarne, siis võime vaid ette kujutada, milline tähelepanu oleks sellel teemal ja reklaamil siis, kui inspiratsioon olnuks näiteks mõni USA poliitik, räägib agentuuri tegevdirektor.