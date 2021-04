FOTOD | Kristjan-Thori Vähi kinnisvaraettevõte rajab mereäärse Luccaranna elamurajooni

Kristjan-Thori Vähi sõnul on ligi kümnel hektaril laiuv Luccaranna piirkond suurim ühtselt arendatav elamuala Tiskre ja Tabasalu piirkonnas. „Samas ei ehita me ilusat mereäärset kohta betooni täis, vaid majad tulevad väikesed, eriilmelised ning loodusega tasakaalus," ütles Vähi ja lisas, et piirkonnale parima lahenduse leidmiseks korraldatud konkursi võidutöö autoriks on Kuu arhitektid.