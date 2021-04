Pandeemia mõju tarbijale: ennustatakse tualettpaberi hinnatõusu

Kaubamärgi Hakle tegevdirektor Volker Jung ütles ajalehele "Lebensmittel-Zeitung" antud intervjuus, et hinnatõusule pole alternatiivi. Tekkinud on tselluloosi puudus, mis on tooraineks tualettpaberi tootmisel. Suur osa sellest pärineb Hiinast, kus pandeemia ajal tuli tootmine pikka aega peatada või vähendada. Nüüd tunneb pandeemia tagajärgi ka turg: saadaval oleva tselluloosi hinnad on vastavalt tõusnud. Tootmine on taastumas, kuid läheb veel aega enne kui seda märkavad ka tehased ja kliendid.