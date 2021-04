Värbamisrakendus MeetFrank toob Euroopa tööpakkumised peopesale kätte

„Alates ettevõtte asutamisest on meie missiooniks olnud muuta tööturgu läbipaistvamaks. MeetFranki rakendus aitab tööotsijatel leida anonüümselt ja automaatselt neile sobivaid tööpakkumisi ning jälgida tööturu trende, näiteks enda eriala palgataset. Lisaks Eestile on meie põhilised turud Soome, Läti ja Leedu, kuid platvormi kasutatakse värbamiseks üle Euroopa. Kuna Huawei seadmetel on Eestis ja ka Baltikumis tervikuna märkimisväärne turuosa, siis on AppGalleryga liitumine peaaegu aasta tagasi võimaldanud meil jõuda rohkemate kasutajateni,“ räägib MeetFranki turundusjuht Mikko Leo Selg.

Huawei Mobile Service’i äriarenduse juht Vitali Donskoi kinnitab, et 2018. aastal turule tulnud AppGallery on kasvanud maailma suuruselt kolmandaks ametlikuks rakendustepoeks. „Meie rakendustepoodi kasutab ühes kuus pool miljardit unikaalset kasutajat üle maailma ja uute kasutajate arvud on pidevas tõusujoones. Näiteks kasvas Euroopa kasutajate arv möödunud aastal üle 42 miljoni, mis oli 61,5 protsenti suurem võrreldes varasema aastaga,“ avab Donskoi statistikat.

Liitumist toetatakse igal sammul

MeetFranki turundusjuhi sõnul on App Galleryga liitumise protsess väga lihtne ega nõua märkimisväärset lisapingutust arendusmeeskonnalt.

Donskoi selgitab, et Huawei eesmärk on anda kõigile rakenduse pakkujatele ühest kohast terviklikku operatiivset tuge, mis hõlmab kogu tsüklit alates ideest, arendamisest ja levitamisest kuni töötamise ja andmeanalüüsini välja. „Igas riigis töötab eraldi meeskond, kes toetab kohalike äppide arendajaid sisu ühildamisel Huawei seadmetega,“ lisab Donskoi.

Huawei on loonud partnersuhted juba 2,3 miljoni arendajaga üle maailma ja tegutseb aktiivselt selle nimel, et lisada AppGallery platvormile üha enam olulisi kohalikke äppe, mida inimesed on harjunud igapäevaelus kasutama. „Mida enam kasvab Huawei seadmete kasutajate hulk Eestis, seda enam näevad ka teenusepakkujad vajadust olla enda rakendusega kohal AppGallery valikus.“

Vastutulelik reklaamipoliitika