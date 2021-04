Wise võib minna Londoni börsile ilma kapitali kaasamiseta. Mida see tähendab?

Ühe allika sõnul pole veel ajastus ega börsile mineku struktuur lõplikult paigas. Ettevõte olevat leppinud ideega, et parim on Londoni börsil otsenoteerimine.

Kristo Kaarmanni ja Taavet Hinrikuse poolt 2011. aastal asutatud ettevõte on kõige värskemal rahakaasamisel hinnatud viiele miljardile dollarile. Et aga maksevahenduse mahud on kasvanud, loodab üks investor, et ettevõte võiks olla väärt kuni 10 miljardit dollarit.