Tartu Ülikool tõstab ühiselamutes suve keskel üüri

"Aastate jooksul on üüriturg märkimisväärselt muutunud. Kogu majutussektor on koroonapandeemia tõttu saanud tugeva löögi. Samuti on ka kinnisvarahaldus ja korrashoiukulud alates viimasest hinnamuudatusest kasvanud. Meie soov on pakkuda üliõpilastele paremaid tingimusi, mistõttu on hinnatõus vältimatu," ütles Kuusik.

Laane selgitas, et kuna tudengid töötavad kooli kõrvalt tihti teenindussektoris, mis on kriisis valusalt pihta saanud, on nende majanduslik seis täbar. Laane viitas, et 15-24-aastaste keskharidusega noorte töötus on aastaga tõusnud ligi kaks korda. "Alternatiive oli mitu. Esiteks see, et lükata see hinnatõus edasi ühe aasta võrra, kuni olukord majanduses, ühiskonnas on stabiliseerunud, tudengid jälle jalad alla saanud, " ütles Laane.