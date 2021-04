Läti hotellid on katastroofi äärel: aitaks Balti mulli taastamine

“Hotellisektori olukord on kriitiline. Täituvus on äärmiselt madal, vaid viie protsendi ringis. Nii madal täituvus ei kata majutuskorraldusega seotud kulusidki, rääkimata kasumist,” kirjeldab majutussektori üldist olukorda Läti hotellide ja restoranide ühingu juht Santa Graikste.

Graikste rõhutab, et teise laine ajal on olukord veelgi hullem kui möödunud kevadel. See on kestnud märkimisväärselt kauem ning kogu selle aja on hotellid pidanud tasuma mitmeid püsikulusid: küte, maksud, kinnisvaramaks jne.

Ta leiab, et olukorda aitaks Läti hotellide jaoks leevendada Balti mulli taastamine. “Praegu peab turist Lätti tulles jääma kümneks päevaks eneseisolatsiooni, see ei ole mõistlik,” arvab Graikste.