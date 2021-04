INTERVJUU | Coop Panga juhatuse liige: järgmine suur samm on, et kõik Coopi kauplused töötaksid ka pangakontorina

Me loodame, et maailm ikka päris selliseks ei jää. Kui me vaatame kliendipakkumise muudatusi, siis seal on ka terve posu teisi muudatusi: ostukindlustus, 55+ ja alla 27-aastastele kogupakett tasuta. Täiesti tasuta saavad nüüd paketi 19 000 meie klienti. Kokku on meil kliente 90 000, mille osas oleme edestamas ka seniseid prognoose. Meie eesmärk oli 100 000 kliendini jõuda 2022. aasta lõpuks, kuid eeldatavasti juhtub see juba käesoleval aastal.

Kui märkimisväärselt on koroonakriis teie plaane mõjutanud? Näiteks üle Euroopa tasuta sularahatehingud võiks olla päris oluline konkurentsieelis, kuid praegusel hetkel see klienti eriti ei huvita.

Kulutamine ei ole siinkohal päris see, mida rahaga tegema hakatakse. Eelkõige on see vajalik meie kasvuloo jätkamiseks. 2020. aastal finantseerisime 100 miljoni euro eest ettevõtteid. Kui tahame seda mahtu kasvatada, siis vajame lisakapitali. Oleme igal aastal oma mahtusid kasvatanud umbes 40%. Plaanime seda ka lähiaastatel jätkata.

Turule tulles sai välja öeldud, et 2021. aasta kasumist makstakse 2022. aastal dividende. Seda siis 25% ulatuses kasumist. Hetkel ei ole see plaan muutunud. Dividendipoliitika kinnitab aktsionäride üldkoosolek.

Vaatamata koroonapandeemiale ei ole me oma töötajaid koondanud. 2021-2022 tegeleme intensiivselt tootearendusega: Coop Pank jätkab IT-investeeringutega. Järgmine suur samm erakliendi panganduse kontekstis on sünergia Coopiga, et kõik kauplused töötaksid ka pangakontorina. Oleme igas Eestimaa nurgas päriselt olemas.

Coop Panga turuosa on 3,5%. Eesmärgiks on 10% kuue ja poole aasta pärast. Taoline eesmärk sai võetud juba kolm ja pool aastat tagasi ning seni püsime kenasti tempos. Samuti oleme selle aja jooksul näinud aktsionäride arvu märkimisväärset kasvu.

Me ei defineeri LHV-d sellise konkurendina, kellega meil sõrad risti läheksid. Mingil määral on taktika sama: otsime esmajoones kodumaist klienti. Küll aga ründab LHV suurlinna kliendisegmente, meie peamiselt suurkeskustest väljapool. Samas otsime uute teenustega ka linnaklienti. Meie mõlema sihtmärk on Rootsi pangad. Kõige enam kliente oleme üle meelitanud SEB-lt ja Swedilt.

Viimasest väitest jääb mulje justkui teie suurim konkurent oleks LHV, kes toetub samuti kodumaisele kapitalile. On see nii või pigem näete, et LHV ja Coop Pank täiendavad üksteist, meelitades Rootsi pankadelt üle erineva profiiliga kliente?

Seevastu kõige olulisem argument: klient, kes päriselt armastab eestimaisust. Otsib ju klient ka puuviljaletist Eesti õuna enne kui Poola õuna. Väljaspool suurlinnu on klientidel kodumaise eelistamine eriti suur argument. Ta ei vaata, kas teenus on sendi võrra odavam või kallim, palju olulisem ongi kodumaise eelistamine.

Lisaks ka klient, kes tahab personaalset suhtlust. Kui kriis hakkas, siis väga paljud pangakontorid panti kinni, meie hoidsime kontorid lahti. Meie kontorisse ei pidanud aega broneerima. Kontorisse saab igal hetkel sisse ja teenindame igat klienti. Ennetades järgmist küsimust: klient, kes eelistab lihtsaid pangateenuseid. Meil ei ole investeerimis- ja pensionitooteid. Meie tugisambaks on lähenemine, et pakume lihtsaid pangateenuseid.

Konkurents on alati teretulnud. See sunnib kõiki osapooli pingutama ja tegema kliendile tervikpakkumist paremaks. Hea näide on investeerimismaailmast: haldustasud lähevad järjest soodsamaks ning LHV kaotas Balti aktsiatega kauplemisel üldse kõik teenustasud ära (teenustasuta on Balti aktsiatega kauplemine ka Swedbankis – toim.). Eriti tervitatav ongi see kliendi vaatest, kuid panga vaatest ma ka ei tunne, et terav konkurents oleks ohumärk. See hoiab sihti silme ees ja sunnib veel paremaid pakkumisi tegema.

Teil on võrdlemisi lai pangakontorite võrgustik, kas see on jätkusuutlik?

Selge on see, et kõikide kontorite avatuna hoidmine ei ole majanduslikult kasulik. Asjal on siiski ka teine pool: oleme välja sõnastanud, et meie missiooniks on hoida elu igas Eestimaa nurgas, seega peame tegema teatud möönduseid. Samuti on paljud meie kontorid Coopi enda pindadel – need on väga kuluefektiivsed ja sisuliselt täidavad ka turunduseesmärki. Ühtegi olemasolevat pangakontorit me kindlasti sulgeda ei plaani.

Coop Pank on võtnud sihi, et põhilised pangateenused peaksid olema tasuta ning klient peaks maksma lisandväärtuse saamise eest. Millised teenused lähevad nii-öelda lisandväärtuse alla?

Maailm liigub selles suunas, et baasteenused peaksid olema tasuta. Uksest sisse saamine peaks kliendile alati tasuta olema ehk liituda saab tasuta ning kõige põhilisema, väikerahnu paketi eest ei peaks klient midagi maksma.

Teistele pakettidele on võimalik juurde osta näiteks reisikindlustust. Teistel pankadel on see ainult krediitkaardi osa, me oleme selles osas unikaalsed. Lisandväärtust pakkuv teenus on ka näiteks ostukindlustus. Kõige kallimas, rändrahnu paketis saab klient kontojäägilt ka 1% intressi. Kliendid on selle väga hästi vastu võtnud, sest rändrahnu paketi liikmete arv kasvas üle ootuste hästi.

Milliste uute teenustega plaanib Coop Pank lähiajal turule tulla?