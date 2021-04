Kuldmuna reklaamižürii juht Oliver Lomp: kehva case study’ga on võimalik väga tugev töö ära rikkuda

Reklaamižürii juhi Oliver Lompi igapäevaseks ametiks (loov) juhtida reklaamiagentuuri Tabasco. Varasemalt on ta töötanud loovjuhina Optimist Creative’is ja Imagine’is. Viimasel neljal aastal on tal loovkonkurssidel läinud enam kui hästi, ent kõige suuremat rõõmu pakuvad Oliverile kampaaniad, mis loovad jäävat väärtust ehk et mille tulem jääb püsima ka aastaid pärast nende loomist.

Reklaamiinimesena on ta veendunud, et kõige parem loovinimene on see, kes suudab enda mätta otsast aeg-ajalt lahkuda, et näha, kuidas paistab maailm teistelt mätastelt. „Insighti väärtus on võrdne nii kesklinna lokaalis peenutsejatega Moët & Chandon’i klaase kokku lüües kui ka külakõrtsis kohaliku kaluriga orikat libistades: mõlemad on sihtgrupid, mõlemad on inimesed meie ümber. Mida rohkemaid tahke elus näha, seda laiem on silmaring ja seda tugevam oled ka oma reklaamitöös,“ on Oliver veendunud.

Hobid: ajalugu, kirjutamine, filosoofia, (dokumentaal)filmid, muusika, sport, võõrad kultuurid, elu. Ei meeldi: tänamatus, tähtsust täis inimesed, pahatahtlikus, kadedus, silmakirjalikus, äärmuslus, koroona.

Kuidas olla reklaamikategoorias edukas? Mida soovitad?

Nüüd, mil konkursile kvalifitseerumise ajaperiood on kohe ümber saamas, on väga keeruline midagi sisulist enam sellesse aastasse soovitada. Suurem osa töid on tehtud ja ma väga loodan, et need tööd on sisukad.

Mida jälgib sinu žürii hindamisel? Mida paned südamele?

Kui Eesti reklaam tahab kunagi jõuda maailmatasemele, on Kuldmuna žüriil täita erakordselt oluline roll. See sama kaheksaliikmeline punt kujundab järgmiseks aastaks Eesti reklaami näo.

Igat kategooriat menetledes võiksime mõelda, et kui juhuslikult peaks mõni oluline välismaa turundaja või reklaamiinimene sattuma Kuldmuna tulemusi vaatama, siis kas kategooriatest kumavad vastu reklaamibanaanivabariigi käkerdised või ühtlaselt kvaliteetne tase.