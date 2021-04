Kohvikupidaja räägib, kuidas ta Londonis eduka äri lõpetas ja keset kriisi selle Eestis uuesti püsti pani

"Kui olime oma kaks kohvikut hästi käima saanud, hakkasime juba saama pakkumisi, et äkki tahate siia või sinna ka teha. Me ei pidanud enam otsima, saime valida, kas tahame teha või ei. Lõpuks oli meil neli kohvikut, 45 inimest palgal," meenutab Varvas Londonis oldud aega. Kolis ta sinna koos elukaaslase Kristel Partsiga 2009. aastal ja jäi kümneks aastaks.

"Meie jaoks läks see kõik ühel hetkel liiga suureks, liiga äritegemiseks. Kokkuvõttes on nii, et meile meeldib kohvi teha, aga kui sul on nii suur ettevõte, siis sa ise ei saa seal enam tegeleda nende asjadega, mis sulle meeldivad," põhjendab Varvas, mis otsustas paar 2019. aastal Eestisse naasta.