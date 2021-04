Koroonakriis on vaid hoogu juurde andnud: Eesti ravimifirmad kavandavad laienemisi

Tartu firma TBD-Biodiscovery toodab ravimite toimeaineid ja kuigi nad on tegutsenud juba 15 aastat, on just viimased aastad toonud kiire kasvu. Ravimiäris ei juhtu midagi kiiresti. "See nõudis ikka palju väga rasket tööd enne, kui lääne firmad hakkasid meid usaldama. Praegu on meil väga tugev partnerite võrk, tõesti oleme jala ukse vahele saanud," rõõmustab ettevõtte juhatuse liige Olga Tšubrik.

Järgmisel aastal valmib Tartu külje all Kambja vallas uus tehas. Nende töö on jõudnud näiteks vähiravimitesse ja lemmikloomade reisipillidesse. Käive on kasvanud ligi 4,5 miljoni euroni, eelmise aasta kasv ulatus 40 protsendini ja aasta varem 70 protsendini. Kaup läheb eelkõige Saksamaale, Hollandisse, Iisraeli ja Koreasse ning üha enam ka Ameerika Ühendriikidesse.

Uut tootmishoonet kavandab ka desinfitseerimisvahendite tootja Chemi-Pharm ja sinna tuleb juba ravimitööstuse osa. Ambitsioonid on Chemi-Pharmil aga suured. "Tahame liikuda teaduse poole ja ise ravimeid välja töötada. Ilmselgelt läheb kogu meditsiin personaalmeditsiini poole ja meiegi vaatame bioloogilisi ravimeid, olgu need siis vähiravimid või muud keerulisemad ravimid, mis ei oleks lihtsalt aspiriini või muu asja vorpimine, vaid mille taga on rohkem teadust," rääkis Chemi-Pharmi tegevjuht Kristo Timberg.

