Sõerd: eelarvenõukogu kinnitab, et eelmine valitsus ilustas eelarvenäitajaid

Eelarvenõukogu on andnud oma hinnangu rahandusministeeriumi kevadisele majandusprognoosile. Nõuandekogu ülesanne on hinnata ka valitsuse eelarvepoliitikat. Järgmise aasta riigieelarve ja uue eelarvestrateegia läbirääkimised peavad jõudma otsusteni aprillikuu lõpuks. Eelarvenõukogu arvamust riigi rahanduse kohta tuleks käsitleda kohustusliku sisendina eelarveläbirääkimistel.

Nõukogu hinnang majandusprognoosile on toetav. Eesti majanduse kriisieelne tase ületatakse juba järgmisel aastal. Sellest tulenevalt on eelarvenõukogu soovitus ennistada järgmisel aastal eelarvereeglid ja lähtuda nendest riigieelarve koostamisel. Miinimumnõue järgmise aasta kohta on mitte ületada 3% puudujääki SKP suhtes.