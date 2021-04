Teenust ei laadinud aga alla enda telefoni Jüri. Suur oli tema üllatus, kui aprillis hakkas ta täpsemalt uurima oma telefoniarvet ja leidis tagantjärgi, et detsembris oli lisatud arvele iganädalaselt 3,20 eurot, jaanuaris sama summa viiekordselt ja märtsis neljakordselt. Kokku tasus ta pea 40 eurot teenuse eest, mida ta kordagi enda sõnul ei kasutanud. "Mul on koguaeg enam-vähem ühesugune telefoniarve. Meie paketis on viis numbrit ja koheselt muutust ei märganud," kirjeldas Jüri.