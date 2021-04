Ilus kevadilm pani eestimaalasi Hiiumaale tunglema, laevafirma tegi lisaväljumised

Nii Hiiumaale kui Saaremaale reisides tuleb siiski silmas pidada, et ka parvlaevadel kehtivad hetkel mitmed reeglid koroonaviiruse leviku vähendamiseks. Valdavalt kehtivad parvlaevadel tervise hoidmiseks samad piirangud, mis Eestis tervikuna.

Avalikes siseruumides peab kandma maski, toitu võib ainult kaasa müüa, inimeste koosviibimisele kehtib 2+2 reegel, laste mängutoad on suletud, tagatud peab olema võimalus käte puhastamiseks. Parvlaevade reisijasalongis on samad nõuded, mis mujal avalikus ruumis ja teistes ühistranspordivahendites nagu näiteks buss ja rong.

See tähendab, et pardapoes ja -kohviku müügi- või teenindussaalis võivad viibida kliendid üksnes toidu kaasa ostmiseks. Kohapeal toidu ja joogi tarbimine eeldaks ju maski eest võtmist, kuid see ei ole lubatud. Reisijate parema hajutatuse tagamiseks võtab TS Laevad hetkel laevale kuni 350 inimest.