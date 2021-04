Airbnb juht ütleb, et nad vajavad miljoneid uusi majutajaid, et peatset reisitungi ära teenindada

„Ma usun, et meil saab olema suuremat sorti probleem, kus meie keskkonna kaudu tahetakse broneerida oluliselt rohkem majutuskohti, kui meil pakkuda on. Me usume, et koroonapandeemia järgselt tuleb selline reisimise tung, mida me ei ole kunagi varem näinud,” rääkis Chesky reedel antud intervjuus, kirjutab CNBC.

Tema sõnul vajab Airbnb keskkond selleks, et peagi kasvavat nõudlust ära teenindada, miljoneid uusi majutajaid. Täna on keskkonnaga liitunud neli miljonit inimest, kes võimaldavad oma kodus või neile kuuluval kinnisvaral ööbimist. „Me näeme praegu väga palju vaeva, et uusi majutajaid oma keskkonda saada,” kinnitas Chesky.

Juba on reisisektoris aktiviseerumise märke näha Ameerikas, kus üha rohkem ameeriklasi saavad oma vaktsiinisüsti kätte ja osariigid on asunud koroonapiiranguid leevendama. Airbnb jaoks, kes aga sõltub paljuski sellest, et inimesed avaks oma kodud majutuse pakkumiseks, on aga suurimaks mureks see, kuidas saada järjest rohkem neid kasutajaid, kes on valmis enda juures ööbimist pakkuma.

Sarnase probleemiga seisavad silmitsi ka mitmed teised jagamismajanduse ettevõtted. Ka Uber teatas hiljuti 250 miljoni dollarini küündivast ergutusprogrammist, mille kaudu nad tahavad tuua keskkonda senisest rohkem autojuhte.

„Vaadates, kuidas vaktsineerimine USA-s edeneb, oleme me täheldanud, et nõudlus mobiilsusteenuste järele kasvab kiiremini, kui meil on juhte pakkuda,” märkis Uber hiljuti USA väärtapaberi- ja börsikomisjonile saadetud kirjas.

Airbnb tegevjuhi Brian Chesky sõnul ei ole neil küll pakkuda väga palju ergutusmeetmeid selleks, et uusi majutajaid keskkonda saada. „Ma arvan, et me peame lihtsalt jätkama oma loo jutustamist ning tooma välja, mis on need eelised, mida inimesed saavad, kui võõrustavad Airbnb keskkonna kaudu teisi,” lausus ta. Chesky sõnul on majutajate poolt täiesti märgatav huvi olemas.

Airbnb juht märkis, et nad on alustanud ka turunduskampaaniat, kus nad näitavad, et see, et keegi saab nende keskkonda kasutades endale majutuse broneerida, on suuresti tänu nendele kasutajatele, kes majutust pakuvad. Selleks kasutab Airbnb fotosid, kus näitab inimesi üle maailma erinevates Airbnb ööbimiskohtades peatumas, et tekitada inimestes nostalgiat aja järele, kus sai ilma piiranguteta reisida.