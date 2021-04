Saudi kuningapere maksis 450 miljonit Leonardo da Vinci maali eest, mis võib olla võltsing

2017. aasta novembris müüs Christie’s oksjonimaja 500-aastast maali, mille originaalnimi on „Salvatore Mundi”, kuid mida on hakatud kutsuma meessoost Mona Lisa portreeks, kirjutab portaal CelebrityNetWorth.

20 minutit kestnud võistupakkumises da Vinci maali üle osales pooltosinat huvilist. 10-miljoniliste sammude kaupa osalesid oksjonil nii miljardärid kui muuseumi kuraatorid nii Hiinast, USA-st, Katarist, Venemaalt kui ka Saudi Araabiast.

Enne oksjoni algust ennustati, et 500-aastane da Vinci maal müüakse ca 100 miljoni dollari eest. Tema tegelik maksumus küündis aga 450 miljoni dollarini. Sellega löödi enam kui kahekordselt seni kõige kallimalt avalikul oksjonil maha müüdud kunstieseme rekordit.

Varasem rekord kuulus Pablo Picasso 1955. aastal maalile „Alžeeria naised”, mis müüdi 2015. aastal 179 miljoni dollari eest. Toona oli ostjaks endine Katari peaminister Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani.

Ka ületas 450-miljoniline tehing kõiki varasemaid erakätesse läinud kunstiteoste ostu-müügitehinguid. Selles osas kuulus rekord Paul Gauguini maalile, mis müüdi 2015. aastal 300 miljoni dollari eest Qataris asuvale muuseumile. Üsna pea peale „Salvatore Mundi” müüki sai avalikuks ka selle ostja, kelleks osutus Saudi kroonprints Mohammed bin Salman.

Da Vinci ei pruugi olla autor

Küll aga on nüüdseks ilmnenud, et selle 450-miljonilise maaliga võib olla väike probleem. Nimelt ei pruugi see siiski olla otseselt Leonardo da Vinci kätetöö. Just sellise väitega on sel aastal välja tulnud Prantsuse filmitegijad dokumentaal filmiga „The Savior for Sale” (päästja müügiks – e. k).

Selles filmis väidavad mitmed kunstianalüütikud, et kuigi maal ise võis valmida da Vincile kuuluvas maalikojas, siis kui üldse, kuulus kunstnik ainult panustas maali, kuid ei olnud kindlasti selle autor. Märgiline on seegi, et veel 2005. aastal müüs üks New Yorgi kunstidiiler „Salvator Mundi” vaid 1175 dollari eest. Ei, tegu ei ole kirjaveaga.