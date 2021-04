FOTOD | Margus Linnamäe ettevõtete eksjuht müüb Postimehe purjekat. Teist sellist Eestis ei ole

2018. aastal eritellimusel valminud 11,3 meetri pikkune jaht One Off 37, mis on spetsiaalselt mõeldud avamerepurjetamiseks, on keskkonnas The Yacht Market Suurbritanniasse registreeritud maaklerbüroo Grabar International Põhjamaade piirkonna maakleri Jonas Renlundi vahendusel müügis 235 000 euro eest.

Võrdluseks, sama hinnaga saaks Tallinna kesklinna ka olenevalt asukohast ja korteri seisukorrast kahe- või kolmetoalise korteri. Jahil on Yanmar 30hp mootor, kolm kajutit ja kaheksa voodit. Jahi pardale on võimalik võtta 150 liitrit joogivett. Ostuhuvilistel on võimalik sellega tutvuda Tallinnas tööpäevadel ajavahemikus kell 9-17.

Teist sellist Eestis ei ole

Viimasel paari aastakümnel erinevates ettevõtetes tippjuhina töötanud Sven Nuutmannile kuuluvast võistlusjahist kirjutas 2018. aasta juulikuus lähemalt ka Hiiu Leht, kui uhke avamerepurjekas liitus paar kuud pärast valmimist toona Eesti Meedia Sailing Teami nime all ka jahtklubiga Dagö. Selgituseks, Nuutmanni juured on Hiiumaal.

Hiiu Leht kirjutas, et jahi tõid Dagö jahtklubi laevastikku laeva omanik Sven Nuutmann koostöös Marek Harjaku ja Juss Ojalaga. Roolimees Juss Ojala rääkis maakonnalehele, et alus on ehitatud täpselt vastavalt tellija soovile ja mõeldud spetsiaalselt avamerepurjetamiseks, tegemist on 11,3 meetri pikkuse jahiga One Off 37.

Aluse disainisid Itaalia disainerid firmast Cossutti Yacht Design ja valmis ehitas selle Tallinnas asuv Ridas Yacht. “Omanik sai täpselt sellise paadi nagu soovis,” ütles Ojala Hiiu Lehele. “Sellist teist praegu Eestis ei ole ja on üks võimalus kümne aasta jooksul, et midagi sellist Eestisse üldse tuleb,” lisas ta.

Laeva kapteniks oli Nuutmann ise, kes toona esindas ka suursponsorit Eesti Meediat – mis täna kannab nime Postimees Grupp –, kus ta juhatuse esimehena siis töötas. 2018. aasta 18. aprillil vette lastud jaht võistles ORC avamerejahtide arvestuses juba paar kuud pärast vette laskmist ning nii sai võistlusjaht ka esimese meistritiitligi kätte.

Võitis mitu meistritiitlit