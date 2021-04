Kuldmuna digižürii juht Laura-Maria Freiberg: hea digikategooria töö on kasulik, kasutatav ja nauditav

Mis on Sind selle valdkonna juures hoidnud on?

Olen Telia Eestis disainijuht ning juhin üsna laia tegevuste spektriga disainimeeskonda – meie tiimis on esindatud visuaalne kommunikatsioon, UX ja UI, sisuloome, kasutajakogemuse uurimine ja teenusedisain. Minu roll on koordineerida disainitegevusi ja arendada metoodikaid selliselt, et disain oleks integreeritud maksimaalselt äriprotsessidesse ja seeläbi toetaks kõige paremini klienditeekonda ning ka kogu ettevõtte digitaliseerimist. Inimkesksed ja jätkusuutlikud väärtuspakkumised vajavad strateegilist disaini ja on hea tõdeda, et selles osas teadlikkus nii väike- kui ka suurettevõtete seas on tasapisi paranemas.

Kuldmuna 2021 digižüriid juhib Laura-Maria Freiberg – disainijuht ja strateegiline disainmõtleja, kes igapäevaselt juhib Telia disainimeeskonda. On töötanud mitmete ettevõtete disainiosakondades ja reklaamiagentuurides. Tema peamisteks teemadeks on DesignOps, UX/UI disain, teenusedisain, disainiprotsessid ja loominguline koostöö. Tal on magistrikraad juhtimises, uurimisvaldkondadeks disainijuhtimine ja disaini äriline väärtus.

Digitaalne disain on kõige kiiremini arenev disainidistsipliin, mis on tohutult mõjutanud juba mitut põlvkonda. Ajal, mil mina valdkonda sisenesin, olid kõik need, kes digitaalseid keskkondi kujundasid, veebidisainerid. Servapidi nägin ära ka aja, kui veebidisainer oli ühtlasi ka front-end arendaja. Hiljuti avastasin, et ühe Eesti IKT sektori palgauuringu ametikirjeldused sisaldavad seda nõuet tänaseni. Panustan, et need kirjeldused täpsemaks muuta.

Sellest ajast peale on digitaalses disainis toimunud palju spetsialiseerumist. Näiteks on visuaalne disain, mis hoolitseb väljanägemise ja süsteemse terviku eest. Eraldi kompetents on interaktsioonidisain, mis eelkõige otsib vastuseid küsimustele “kui lihtne ja intuitiivne seda kasutada on?”. Digitaalne tootedisain uurib, “kas see disain lahendab üht või teist probleemi ja millist väärtust see pakub”? Põnev on nende kompetentside arenguid jälgida.

Pidevalt tuleb turule ka uusi disainitööriistu, mis üksteist üle trumpavad. Need omakorda on valdkonna arengut tugevalt suunanud – väga paljud tegevused on muutunud lihtsamaks ja kiiremaks. Samuti on tõhusamad võimalused ühise loomingulise kaugtöö tegemiseks ja ideede jagamiseks. Teemad, mille osas veel paar aastat tagasi oli näha skepsist, nagu näiteks disainiprintsiibid või disainisüsteemid, on nüüd tugevalt juurdunud ja nende loomises osaline olla on väga põnev.

Milline on Eesti digivaldkonna tervis Sinu hinnangul?

Digikanalid mängivad suurt rolli meediamaastikul ja tehholoogiafirmade hulk muudkui kasvab – oleme täie tervise juures. Mulle näib, et agentuuride kõrvale on tekkinud väga palju vabakutselisi, kes pakuvad vägagi konkurentsivõimelist teenust. Laud on neil lookas – tehnoloogiasektoris tervikuna on puudu ju ligi 8000 töökohta. Samas digiagentuurid toimetavad üsna sarnase formaadiga juba aastaid, muutusi on vähe.