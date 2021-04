Vaktsiinide tootmisel käib üleilmne võidujooks: esiplaanile on kerkinud ravimitööstuse nišivaldkond

Nii leidis vaid 30 töötajaga Acuitas Therapeutics Kanadas Vancouveris end ühtäkki maailma päästmise eesliinilt. Käputäis teadlasi asutas 2009. aastal selle ettevõtte just lipiididega tegelemiseks pärast seda, kui nad eelmisest ettevõttest välja tõrjuti. Selline teadmine on praegu kõrges hinnas.

Teine mRNA vaktsiini tootja Moderna on arendanud välja oma lipiidide tootmise tehnoloogia ja loob oma tootmisvõimekust. Praegu toodab nende jaoks lipiide firma CordenPharma, kes on oma lipiidide tootmist suurendanud 50 korda.

Need ei ole muidugi ainsad ettevõtted, kes oskavad selliseid erilisi lipiide toota, aga selge on see, et neid on väga vähe ja veel väiksem hulk ettevõtteid suudab enda tootmismahtusid väga kiiresti kasvatada.