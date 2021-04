„Olen kuulnud, et keeleamet kohustab väidetavalt kaupmehi sõna drive-in mitte kasutama, kuna see ei vasta keeleseadusele. Mis on imelik, sest valitsuse korralduses on selgesõnaliselt kirjas, et drive-in-tüüpi müük on lubatud. Arusaamatu, miks ettevõtjaid niigi raskel ajal kiusatakse,” kirjutas Ärilehele üks rahulolematu lugeja.

Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk selgitas seepeale, et nad on üksnes reageerinud kaebustele, mida on selle aasta esimestel kuudel olnud varasemast enam. Tema sõnul kaevatakse viimastel kuudel just selle üle, et paljud kaubandus-, toitlustus- ja teenindusasutused tähistavad kaupade ja toodete väljastamiseks mõeldud kohti võõrkeelse drive-in väljendiga. „Inimesed küsivad keeleametilt, kas tõesti ei ole eesti keeles sõnu, millega väljastuspunkte tähistada,” rääkis Tomusk.