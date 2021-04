Naljana sündinud krüptoraha ulmeline kasv tegi hulga inimesi üleöö miljonärideks

Algselt krüptoraha hulluse paroodiana mõeldud dogecoin tegi reedel veel väikese hüppe, olles viimase nädalaga kasvanud juba enam kui 400%, kirjutab MarketWatch. Päeva alguses küündis dogecoin'i väärtus lausa üle 0,43 dollari, tõmmates päeva jooksul natuke tagasi.

Saades hoogu Coinbase'i kolmapäevasest börsidebüüdist ja juba niigi väga tugevast krüptovaluuta turust, on dogecoin leidnud endale selles maailmas täiesti oma koha. Seda on hakatud isegi kutsuma krüptorahade GameStopi aktsiaks ehk meemist on saanud omakorda meem, mida paljud investorid ostavad valdavalt seepärast, et avaldada toetust ideele endale, saades selle käigus muuhulgas ka miljonärideks.

Dogecoin'i sotsiaalmeedia toetajad on seadnud 2013. aastal loodud koera logoga krüptoraha hinnasihiks dollari ühe dogecoin'i eest. Paroodiana sündinud krüptoraha sai nime eneseteadlik shiba inu koera meemi järgi.

Kuigi seniajani tundus dollariline hinnasiht vähetuntud krüptoraha jaoks, millega seni pole üle 0,1 dollariga kaubeldud, kättesaamatu eesmärk, muutus see kindlasti lõppeva nädala jooksul oluliselt realistlikumaks.

Võttes arvesse ka, et dogecoin'ile on toetust avaldanud sellised suured sotsiaalmeedia mõjuisikud nagu Tesla asutaja ja tegevjuht Elon Musk ning Reddit on täis dogecoin'i propageerivaid reklaame, kerkis dogecoin'i turuväärtus reede hommikuks 52 miljardi dollarini.

Muidugi on analüütikud hakanud juba hoiatama, et tegu on järjekordse mulliga, mille osas tasub ettevaatlik olla, kuid sellest on saanud vaid vesi dogecoin'i entusiastide veskile, kes julgustavad üksteist krüptoraha juurde ostma – sest kes ei tahaks saada miljonäriks, eks?