EASi esindaja Londonis: britid kuulutavad koroonale lõpu. Sellele on kaasa aidanud ka üks Eesti ettevõte

Viivitused riigi lukku panemisel viisid saareriigi Euroopas koroonasurmade poolest kurvale esikohale, kuid ilmselgelt suutis valitsus tehtud vigadest õppida ning olukord on rahvatervise seisukohast oluliselt parem. Samas on see tähendanud riigi sisulist sulgemist viieks kuuks, jättes avatuks vaid toidupoed ja apteegid.

Pandeemiast ja vaevalisest Euroopa Liidust lahkumisest tingitud murepilved on tänaseks asendunud kollektiivse uhkusetundega, eelkõige tänu efektiivsele vaktsineerimisprogrammile, mis on viinud Suurbritannia teiste riikidega võrreldes oluliselt lähemale naasmisele tavaellu.

Briti vaktsineerimisedule aitasid kaasa ka eestlased

Peaminister Boris Johnsoni valitsus tegi varakult panused võimalikult kiirele vaktsineerimisele ning moodustas selle korraldamiseks töörühma, kuhu kaasati mitmeid erasektori tippjuhte.

Töörühma juhiks määrati farmaatsiasektori taustaga riskikapitalist Kate Bingham, kes elukutsele iseloomulikult ei peljanud ka riskantsemaid lahendusi. Nii valiti 120st potentsiaalsest vaktsiinist välja 23, millest omakorda seitsme osas sõlmiti eellepingud – nende seast võrsusidki kolm peamist vaktsiini, mis täna on üle maailma laialt kasutusel.

Kokku on 68 miljoni elanikuga kuningriigi alamatele tellitud 400 miljonit doosi. Koos investeeringutega teadusarendustegevusse ja tootmisesse on britid tänaseks kulutanud vaktsineerimisprogrammile kolm miljardit naela, millest suurem osa oli kulutatud veel enne, kui ükski regulaator oli oma heakskiidu vaktsiinidele andnud.

Sellise riskantse, kuid end õigustanud õnnemänguga tagasid britid endile vaktsiini tarnekindluse. Briti analüütikud on siinse vaktsineerimisprogrammi edu põhjendanud just julgusega riske võtta, samas kui Euroopa Liit keskendus vaktsineerimishankel eelkõige protsessile. Edule on kaasa aidanud ka väga sujuv vaktsineerimise korraldus, mida kureerib riiklik tervishoiusüsteem ning mis on tõstnud vaktsineerimise tempo kuni 700 000 süstini päevas.