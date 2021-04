MAJANDUSARUANNE | Kümneid miljoneid kaasanud idufirma juht: meie turg on ehk isegi sadu kordi suurem kui Google'il

„Kasumlikkusest rääkides. Grupi tasandil, kui tahaksime olla kasumlikud, võiksime selle otsuse teha ja see juhtubki. Kui aga näed kasvu ja on teada täpselt, mida on vaja teha, siis tasub investeerida. Uus rahastusring võimaldab teha kiiremaid samme. Meil on siiski juba tugev finantsturvalisus loodud," räägib Kotkas ning keeldub veel avaldamast grupi täpsemaid numbreid.

2021. aasta tuleb firmale niisiis väga põnev. Eelmisel aastal said nad sõlmitud lepingud mitmete väga suurte ettevõtetega, mis kuuluvad ka Fortune 500 hulka. Käivad integreerimised ja täismahus koostöö eeldab aega ja tööd. Seetõttu otsitakse eelkõige uusi inimesi, kes selle töö ära teeks. Kotkas ütleb, et juba olemasolevate klientide pealt ootavad nad kolmekordset kasvu. „Tegeleme edasi sellega, et Veriffist saaks tegusõna (veriffima - T.S.)," ütleb ta.

„See on loomulik asjade kulg. Ehitame niivõrd tähtsat infrastruktuuri osa internetile, milleks on usaldusväärsuse tekitamine. Et hoopis enam ettvõtteid saaks netis toimida. Turg ja vajadus on oluliselt suurem kui internetis otsisõnadele vastuse leidmine, mis ütleb, et turg on kümneid kui mitte sadu kordi suurem kui Google'il. Seepärast ei pane unicorn ainuüksi meil silmi särama. See on osa teekonnast võitmaks interneti usaldus," räägib Kotkas.