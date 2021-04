Alanud on võidujooks Euroopa riikide poolt ära põlatud AstraZeneca vaktsiinile. Ukraina on järjekorras esimene

Ukraina valitsus, mis on seni suutnud tagada oma elanikele väga väikese mahus koroonavaktsiini – jäädes vaktsineerimiskiiruselt teistest Euroopa riikidest oluliselt maha –, ütleb, et on asunud läbirääkimistele EL-iga, et tagada lähikuudel enda vaktsiiniga varustatus, vahendab Bloomberg.

Pärast seda, kui Taani teatas lõppeval nädalal, et keelab AstraZeneca vaktsiini kasutuse, on ka Tšehhi, Läti ja Leedu ühinenud soovis saada ülejäävad vaktsiinidoosid endale. Euroopa idaosa on viimastel nädalatel muutunud kõrgete Covid-19 surmade ja nakatumiste näitajate poolest üleilmseks koroonapandeemia epitsentriks, mistõttu on täiesti mõistetav, et piirkonda jäävad riigid tahavad täiendavaid vaktsiinidoose.

Päevane nakatumiste arv küündib 20 000-ni

Kuna Ukraina on üks Euroopa madalaima vaktsineerimistempoga riike, on seal inimesed tõenäoliselt valmis heitma kõrvale varasema mure AstraZeneca vaktsiini ja trombide tekke seoste pärast. „Mitte keegi ei hakka vaktsiinist loobuma,” märkis Ukraina tervishoiuminister Maksim Stepanov lõppeval nädalal antud intervjuus. „Kõigi heakskiidu saanud vaktsiinide eelised kaaluvad üles kõrvalmõjudega seotud riskid,” põhjendas ta.

Kuigi Ukraina on sõlminud lepingu 32 miljoni vaktsiinidoosi saamiseks, on seni riiki jõudnud kohale vähem kui miljon doosi. Nende hulgas on olnud nii AstraZeneca kui Hiina ravimitootja Sinovac Biotechi valmistatud vaktsiin. Kuna AstraZeneca vaktsiinitarned on ka pidurdunud seoses viiruse järsu kasvu tõttu Indias, kus vaktsiini toodetakse, on Ukrainal tänaseks õnnestunud vaktsineerida üksnes 433 000 inimest 42 miljonist.