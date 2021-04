Suur löök Londonile: arvatust rohkem finantsettevõtteid lahkub Brexiti tõttu linnast

Nimelt plaanib enam kui 440 pangandus- ja finantssektori ettevõtet osa oma ärist, personalist, varadest või juriidilise keha Suurbritanniast mõnda teise Euroopa Liidu liikmesriiki viia, selgub Briti mõttekoja New Financial värskest uuringust.

Viimased viis aastat on Brexiti vari olnud nii Londoni ja seal tegutsevate või sinna oma peakontori loonud finantssektori ettevõtete kohal. Samal ajal, kui poliitikud on olnud hõivatud omavahelise mõõduvõtmisega ning teised finantskeskused Euroopas on asjade arengu üle ainult rõõmustanud, on paljud pangandus- ja finantssektori ettevõtted vaikselt valmistunud Suurbritannia lahkulöömiseks ühisest Euroopa Liidu majandusruumist.

Nüüd, kus Suurbritannia on lõpuks ametlikult EL-ist lahkunud, tähendab see seda, et Brexit on toimunud, meeldigu see Londonile või mitte. Üle 440 ettevõtte osalise või täieliku Suurbritanniast ära kolimisega kaasneb muuhulgas 900 miljardi naelsterlingi ehk triljoni ja 36 miljoni euro ulatuses panga varade ümber kolimine. See moodustab umbes 10% kogu Suurbritannia pangandusest.

Selle analüüsi halvim järeldus Londoni jaoks on muidugi see, et need üle 440 ettevõtte, keda New Financial oma uurimuse käigus kaardistas, ei pruugi muidugi ainsad lahkujad olla. On täitsa võimalik, et tegelik lahkujate arv on oluliselt kõrgem.

„Paljud ettevõtteid võisid meie radari alla jääda,” tunnistavad ka uuringu tegijad ise. Samuti usuvad nad, et kuna edaspidi jälgib EL oluliselt rangemalt ettevõtete juriidilist asukohta, siis see number kindlasti kasvab.

Heade uudiste poolelt toob aga Briti mõttekoda välja, et vähemalt enamuse Suurbritannia ettevõtete jaoks tähendab selline osaline kolimine seda, et neil on ka edaspidi ligipääs EL-i ühisturule ning seal tegutsevatele klientidele.

Ka tasub seejuures unustada viimaste aastate arutelu selle üle, et äkki ikkagi on võimalik Brexitit ära hoida. See rong on nüüd lõplikult läinud. Samas tasub tekkinud olukorras vaadata ka väljaspool EL-i jäävatele turgudele, mida seni ehk oma mugavuses tehtud pole.