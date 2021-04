Kuldmuna üritusturunduse žürii juht Taavi Esperk: 2020 oli keeldude, aga ka võimaluste aasta

Heili Teder, Ekspress Meedia. Tõeline Hunt Kriimsilm. Ise loob kontseptsiooni, leiab partnerid ideede elluviimiseks, reklaamib oma ettevõtmisi, müüb pileteid jne.

Kaili Adamson, Live! Agentuur. Olles projektijuht erinevates üritusturundusagentuurides ning eestvedaja ka Udu jäätisebaari tegemistes, on Kailil kindlasti lai erialane kogemustepagas, et anda objketiivne vaade žüritöösse.

Maarja-Liis Meri, Eesti Energia. Eesti üritusturundusmaastiku raudne leedi. Eesti Energia bränd on sära saanud paljuski tänu Maarja-Liisi tegemistele.

Maris Altsoo, Milestone Events. Tõeline taibu, kellesarnaseid nagu väga ei olegi. Loovjuht ja produtsent – tavaliselt need ametid kokku ei käi, aga Maris tõestab vastupidist.

Priit Mikk, Amazing Productions / SA Tartu 2024. “Mikk” on Eesti üritusturundusmaastiku kõige tugevam bränd ja Priit kindlasti üks võimekamaid produtsente, keda tean.

Pärtel Soosalu, Tallinn Music Week. On vedanud varajasemalt Event Mastersit, nüüd TMW juht. Pärtlil on väga lai silmaring ja kogemustepagas, millega hindamistöösse sukelduda.

Tõnn Kuuli, Telia Eesti. Produtsent, kelle käe läbi näeb ilmavalgust Inspira omatoodang ja kelle virtuaalse maailma kogemus on žüriiliimetest kindlasti kõige pikaaegsem.