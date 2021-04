Eestis on lahvatamas uus killustikukriis ja terendab karjäärisõda

„Oleme juba aastaid rääkinud, et Tallinna lähiümbruse karjääride lubjakivivarud on tõesti kriitilises seisus. Sellest võib tekkida materjalikriis eelkõige 2+2 maanteede puhul, kus on määratud killustikule kõrged kvaliteedinõuded, millist leidub kahjuks vaid Põhja-Eestis asuvates maardlates“ ütleb Eesti Geoloogiateenistuse vanemgeoloog Janne Tamm.

Ka T-Konsult OÜ eksperdi Ain Kendra hinnangul kummitab materjalide nappus juba praegu: "Võib öelda, et kruusavarud on otsakorral või on alles ainult sellised materjalid, mida pesemata ei saaks kasutada, sest neis on liiga suur savisisaldus või ebaühtlane koostis. Näiteks Ida-Virumaal napib kvaliteetset liiva ja lõunapoolsetel aladel lubjakivi."