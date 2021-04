Turismifirmad loodavad spetsiaalse märgisega suvel turiste enda juurde meelitada

Tänavu on suurima stardihüppe lisaks Tartule-Pärnule teinud saarlased, kes samuti usuvad, et turistile kinnitatud lubadus "siin on turvaline" võib aidata kaasa turismisuve edule.

"Eilse seisuga oli meil 52 liitujat. Kõige rohkem on nende seas majutusettevõtjaid, toitlustusettevõtjaid ja natuke ka selliseid vaba aja kohti. Aga välismaalaste jaoks on ikkagi see teave, et me ütleme valju häälega välja, et me tegeleme turvalisusega ja see on meile tähtis – see on nende jaoks valikukriteerium," rääkis Saaremaa valla turismispetsialist Kristina Mägi.

Märgi taotleja kohustub täitma kõiki terviseameti poolt kehtestatud reegleid ja soovitusi., ehk et siin on turvaline kleebist ei tohiks võtta kui lihtsalt üht järjekordset tavalist kleebist. EAS-i turismiarenduskeskuse direktori Liina Maria Lepiku sõnul on vastutus ettevõtjal, kõik võiksid aga teada anda, kui märgist kandvad ettevõtted nõuetest kinni ei pea.

"Tehakse kindlasti ka pistelist kontrolli, et kõik peavad olema valmis, et märgist tullakse kontrollima. Ja kui ikka ei peeta kinni sellest, mida on lubatud, on see suur mainerisk meile kõigile. Me võtame seda täie tõsidusega ja sellisel juhul ka märgis eemaldatakse ja tehakse märgis ka Puhka Eestis andmebaasis, et sellelt teenusepakkujalt on märgis eemaldatud, sest ta ei ole olnud vastutustundlik," sõnas Lepik.

