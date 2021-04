Pakimahtude hullumeelsed rekordid sunnivad päkapikke palkama

Omniva juhatuse liige Kristi Unt arvas, et mahud suurenevad veelgi. „Inimesed tellivad rohkem ja julgemalt," sõnas ta. „Kuna poed on kinni ja asju proovida ei saa, tellitakse näiteks üht asja kaks või kolm numbrit.“ Kevadised tellimused teeb vedajatele veel eriti keeruliseks suuremõõtmeliste kaupade nagu kasvuhoonete, aedade, väravate, murutraktorite ja muud sellise tellimine.

Sellised pakimahud panevad pakkide jaotusvõrgud suure surve alla ning nõuavad kõigilt turul tegutsejatelt lisatööjõu palkamist. Rauno Parras Smartpostist tõdes, et on palgatud palju abitööjõudu, kellest osasid kutsutakse ettevõttes päkapikkudeks. „Päkapikk on klienditeenindaja, kes on manuaalne pakiautomaadi laiendus,“ selgitas ta. Ehk siis inimene, kes aitab pakke laiali jagada.