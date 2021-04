IT-tööjõudu napib kõikjal: lähiriikides võib õigete inimeste leidmine olla Eestist veelgi monumentaalsem probleem

“Uptime tegutseb lisaks Eestile näiteks ka Poolas, Norras ja Taanis, kus on näha, et vabadele töökohtadele sobivate kandidaatide leidmine on tihti monumentaalne väljakutse,” märkis Tohver. “Suuresti joonistub välja trend, et mida kõrgem on riigi palgatase ja majanduslik areng, seda keerulisem on tipptasemel kandidaatide leidmine.”

Tohver selgitas, et erinevalt näiteks Poolast on Põhjamaades inimeste palgatase oluliselt ühtlasem, mis tähendab, et inimestel on ka väiksem palgasurve, mis tingiks juba mugavaks muutunud töökohast edasi liikumise. “Kui näiteks Poolas võib olla juunior-arendaja ja tipp-arendaja palga erinevus mitmekordne, siis Põhjamaades, kus palgad on niigi kõrged, võib see erinevus olla vaid 50% ringis,” kirjeldas ta.

Lisaks palgaküsimusele tingib tööturul keerulist seisu ka arendusprojektidesse voolava raha hulk. Sarnaselt Eestile on ka teistes riikides probleemne piisavas mahus järelkasvu koolitamine, mis tähendab, et kuigi ettevõtetel tekib pidevalt vajadusi uute IT-arenduste järele ning nende eest ei ole ka mingi probleem maksta turu nõutavat tasu, siis pole riikides sageli lihtsalt piisavalt kvalifitseeritud inimesi, kes suudaks ideed ka reaalsuseks muuta.

“Hoolimata kõigest suudame harilikult vabad ametikohad sihipärase töö tulemusel võrdlemisi kiirelt täita, kuid on selge, et enamikes IT-ettevõtetes on uute inimeste jaoks alati ohtralt ruumi,” lausus Uptime’i juht. Kui heade töötajate leidmine oli ka juba enne koroonakriisi nii Eestis kui ka teistes riikides keeruline, siis ärev olukord on väljakutset veelgi suuremaks muutnud.

“IT-ettevõtete tööd ei ole koroonakriis kuidagi rahulikumaks muutnud – piirangud ja ettevõtete tööviiside muutumine on tinginud paljude uute tööriistade ja teenuste arendamise vajaduse, mis tähendab, et IKT-sektori töötajaid on lisaks tavapärasele veelgi rohkem juurde vaja,” sõnas Uptime’i värbamisjuht Marge Peekman.