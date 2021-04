Hollandlasest firmajuht: IT-sektor on Eesti jaoks liiga suureks kasvanud

birkle IT-l on juba praegu töötajaid nii Türgist, Pakistanist, Iraanist, Ukrainast kui ka Valgevenest. Spielmann tunnistab, et kui nad planeerisid oma esimest Saksamaa-välist innovatsioonikeskust, siis said nad aru, et Eestis on limiit ees, seetõttu koostasid nad kõiki Baltimaid hõlmava strateegia. „Nüüd hakkame seda ellu viima. Lätti või Leetu tuleb teine kontor, et saada suuremale talendipangale ligi.”

Peale turule lisanduvate välisfirmade näeb Spielmann ka neid, kes siit lahkuvad või siin osa töökohti kaotavad. Ta toob näiteks Tieto ja Luminori. „Eks põhjused ole erinevad, aga kindlasti on nende seas ka talentide kättesaadavus ja nende töötasu. Talentide osas on sõjaseisukord,” ütleb ta.

Kuidas siis ülitihedas konkurentsis andekaid töötajaid enda juurde meelitada? Spielmann toob esile, et inimestele meeldib töötada rahvusvahelist äri ajavas firmas ja teha töid Saksamaa ülisuurtele klientidele, maailma mõistes suurnimedele. „On ka börsifirmasid ning see toobki talendid meile,” räägib ta.

Heas mõttes kurja juured on Eesti suured iduettevõtted, kes hoogsalt värbavad, aga nendega konkureerib ka välisfirmasid, keda endiselt Eestisse tuleb või kes siin laienevad. Spielmann mainib Saksamaa suurfirmat Volkswagen. See kõik tekitab lisapingeid.

„Meilt on inimesi lahkunud, sest neid on üle ostetud. Pakuti suurt töötasu, oluliselt üle turuhinna. Talentide osas on sõjaseisukord.”

„Meil on raske töötajaid leida,” ütleb Spielmann otse. „Meilt on inimesi lahkunud, sest neid on üle ostetud. Pakuti suurt töötasu, oluliselt üle turuhinna,” lisab ta.

Ettevõttel on Eestis 25 töötajat, kuid firma areneb kiiresti. IT-arenduse teenust pakutakse peamiselt Saksamaa suurtele finantstehnoloogia, kindlustuse ja autotööstuse tegijatele. Kokku on neil töötajaid 75 ja Eestis asub praegu nende ainus kontor väljaspool Saksamaad.

Marco Spielmann sattus Eestisse veidi juhuslikult 2009. aastal ja otsustas siia jääda. Praegu juhib ta Saksa ettevõtte birkle IT Eesti haru, mis on kohaliku tööjõu pärast võideldes sattunud keerulisse olukorda.

Kõiki Baltimaid hõlmava strateegia raames on plaanis avada teine kontor Lätti või Leetu, et saada ligi suuremale talendipangale.

Õnneks on välismaalt spetsialiste siia meelitada lihtne. Eriti tahavad Eestisse tulla Ukraina ja Valgevene töötajad. Neid köidavad siinne elukvaliteet ning elatustase. Suur huvi on ka Serbias. Praegune aeg ei ole muidugi kolimiseks hea, aga kui koroonakriis läbi saab, siis on see taas päevakorral.

No-nonsense-suhtumine



Spielmanni sõnul on Eesti hea paik, kus elada. Ta avastas kiiresti, et Eestis on ettevõtete koosolekud palju lühemad kui Hollandis ja Saksamaal, konkreetsemad ka. Talle meeldib meie no-nonsense-suhtumine. „Alguses oli see häiriv, aga siis harjusin ära ning nüüd see lausa meeldib mulle. Kohtumised on konkreetsed. Saksamaa kolleegidega võime rääkida kaks ja pool kuni kolm tundi ning korrata samu asju uuesti ja uuesti. Tegelikult saaks hakkama poole tunniga,” selgitab ta. Spielmann lisab, et eestlased ja sakslased on väga sarnased nii kultuuri kui ka tööeetika poolest.

2016. aastal tegevust alustanud ettevõttes saadi pea kohe aru, et nende kliendid on aina rohkem huvitatud arendusest, mis toimub nende lähedal. India, Hiina ja muud sellised paigad neid enam ei paelunud, sest ajatsoonide erinevus põhjustas suhtlusprobleeme. birkle IT hakkas ringi vaatama Euroopas, et luua oma innovatsioonikeskus ka väljapoole Saksamaad. Lõpuks jäid sõelale Eesti ja Portugal. Eesti uuenduslembus ja andmekaitse tase köitsid neid. 2017. aastal olime me Euroopas digiteerituse poolest juba esirinnas ning see avaldas Saksamaa peakontorile muljet.