Enefit Greeni taastuvenergia valdkonnajuht: 12 aastaga on Eesti energiasektoris toimunud rollide vahetus

Ligi 12 aastat hiljem on rollid valdkondade vahel muutunud. Suuremad plaanid ja arengud on seotud pigem taastuvenergeetikaga, millele aitavad kaasa erinevad toetusmeetmed, tehnoloogiate kiire areng ning ka ühiskonna soov propageerida keskkonda säästvamaid tehnoloogiaid. Nii olen ka oma karjääris sujuvalt liikunud rohelisematel tehnoloogiatel põhinevate arendusprojektide poole. Põlevkivisektori roll on küll vaatlusaluse perioodi jooksul oluliselt vähenenud, kuid on selge, et põlevkivi on ja jääb veel mõneks ajaks oluliseks lüliks Eesti energeetikas.